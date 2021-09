1 Geschafft: Toni Panne bejubelt den Treffer zum 4:1. Foto: /Herbert Rudel

Nach schwachem Beginn fängt sich der TSV und fährt gegen den Tabellennachbarn FV Sontheim mit 4:1 den ersten Heimsieg in dieser Saison ein.

Köngen - Nach dem Schlusspfiff strahlten die Spieler und Betreuer des TSV Köngen im Mannschaftskreis am Spielfeldrand mit der Sonne um die Wette. Dazu hatten sie nach dem 4:1 (2:1)-Sieg in der Fußball-Landesliga gegen den Tabellennachbarn des FV Sontheim/Brenz auch allen Grund – es war der erste Heimsieg der Saison, durch den die Mannschaft ins Mittelfeld der Tabelle kletterte. Knapp zwei Stunden zuvor hat es allerdings noch ganz anders ausgesehen. Eben erst hatten sich die dunklen Schauerwolken über der Fuchsgrube verabschiedet, da stand es schon 1:0 für die Sontheimer. Nach einem Freistoß köpfte Köngens Philipp Nuffer den Ball unglücklich in die Mitte vors Tor und Fabian Matuschek brauchte den Ball nur noch einzunicken (5.).