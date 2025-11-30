Fußball – Landesliga: Köngen baut den Vorsprung aus

1 Der Spitzenreiter gewinnt mit 6:1, der FV Neuhausen verliert in Echterdingen. Foto: /dpa

Drei Mal in Folge hatte der TSV Köngen in der Fußball-Landesliga nicht gewonnen – darunter die schmerzhafte 0:6-Schlappe im Spitzenspiel gegen den 1. FC Eislingen. Dennoch hatte das Team die Tabellenführung behauptet. Nun haben sie die Köngener sogar ausgebaut – und wie. Während die Eislinger im Verfolgerduell nicht über ein 2:2 beim TSV Bernhausen hinaus kam, überzeugten die Köngener mit einem 6:1 gegen den GSV Maichingen. Für den FV Neuhausen gab es dagegen einen Rückschlag.