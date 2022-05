1:4-Niederlage des Vorletzten gegen den SV Bonlanden.















Das war es nun wohl endgültig – oder doch noch nicht? Die Landesliga-Fußballer des TSV Köngen haben am Mittwochabend mit 1:4 (1:1) gegen den SV Bonlanden verloren. Es war die vierte hohe Niederlage in Folge mit insgesamt 3:18 Toren – der Vorletzte der Tabelle kann sich auf den Gang in die Bezirksliga einstellen. So weit will Trainer Sascha Strähle noch nicht gehen. „Natürlich wird es nun immer schwerer“, sagt er jedoch. Das Spiel sah er so: „Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt, das 1:1 war okay. Am Ende war es aber heftig.“