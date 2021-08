1 Foto: picture alliance / Jan Woitas/dp/Jan Woitas

Nach einer komplett verschlafenen Anfangsphase reicht es für die Deizisauer Landesliga-Fußballer in Plattenhardt nicht mehr zu einem Punktgewinn. Das Spiel endet 2:3.

Plattenhardt - Der Spielleiter des TSV Deizisau, Thomas Stiehl, war nach der 2:3 (0:3)-Niederlage des Fußball-Landesligisten bei der TSVgg Plattenhardt bedient: „Wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen.“ Denn bereits nach zehn Minuten lag das Team mit 0:3 zurück. „Nach einer halben Stunde kamen wir deutlich besser ins Spiel – allerdings ohne zwingende Aktionen nach vorne“, sagte Stiehl.

„Auf die zweite Hälfte können wir aufbauen“

So ging es trotz einer Leistungssteigerung nach dem schnellen Rückstand mit diesem Ergebnis in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel verkürzten die Deizisauer zunächst durch den kurz zuvor eingewechselten Felix Luz auf 1:3 (63. Minute), ehe wenige Minuten später Manuel Lisac zum 2:3-Anschluss (72.) traf. In den letzten 20 Minuten drückte der TSV auf das dritte Tor und hätte durchaus den Ausgleich erzielen können. „Allerdings muss man aber auch sagen, dass der Gegner bei zwei Kontern, bei denen wir jeweils auf der Linie geklärt haben, die Chance auf das 4:2 hatte.“ Damit blieb es bis zum Ende beim knappen 2:3 aus Deizisauer Sicht. Nach dem gelungenen Saisonstart mit vier Punkten aus zwei Spielen steht der TSV derzeit mit fünf Punkten auf Platz zehn – jedoch haben die drei Mannschaften dahinter noch ein Spiel weniger absolviert.

Etwas Positives konnte Stiehl dem Spiel dann doch abgewinnen: „Nach dem schnellen 0:3-Rückstand haben wir Moral bewiesen und hätten mit etwas Glück noch den Ausgleich erzielen können.“ Sein Fazit lautet daher: „Auf die zweite Hälfte können wir aufbauen, um dann am kommenden Samstag zu Hause gegen die SSG Ulm 99 drei Punkte mitzunehmen.“

TSVgg Plattenhardt: Bauer; Grun, Hermann, Kroer, Rueff, Deutsche (90.+2 Gückel), Schaschinek, Stannull, Tokic (49. Schlauer), Drljo (85. Tunc), Siekermann.

TSV Deizisau: Eiberle (46. Magnani); Lohmüller (41. Ganter), Lösche, Smajli, Hafner, Kendel, Lisac, Pepe (56. Luz), Riela, Ruoff, Hesse (80. Sidal) .

Schiedsrichter: Nicolas Strauß (Bönnigheim).

Zuschauer: 170.

Tore: 1:0 Deutsche (3.), 2:0 Deutsche (6.), 3:0 Drljo (10.), 3:1 Luz (63.), 3:2 Lisac (72.).