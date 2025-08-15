Fußball – Landesliga: FVN will Platz sieben toppen
Das FVN-Team der Saison 2025/2026, hinten von links: Luis Bolz, Luis Weckerle, Max Wanner, Nikita Schestakow, David Plattenhardt, Adonis Shalaj, Janis Denzinger, Felix Stickel, Markus Fickeisen. Mitte von links: Trainer Ugur Yilmaz, sportlicher Leiter Sascha Madeo, Valon Dodaj, Ammar Memic, Fabio Andretti, David Govorusic, Peter Güth, Luis Herzog, Co-Trainer Lucio Fanelli. Vorne von links: Giuliano D‘Aleo, Asdren Gerxhaliu, Yasin Arslan, Dustin Müller, Tim Brückner, Bastian Krenz, Simeon Potsolidis, Marcel Fritz, Christian Schenk. Foto: FV Neuhausen

Nach der guten ersten Landesliga-Saison blicken die Fußballer des FV Neuhausen optimistisch nach vorne. „Etappenziele“ sollen dafür sorgen, dass das Team den Abstiegsrängen fernbleibt.

Die erste Saison nach dem Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse ist bekanntlich nicht einfach. Die Fußballer des FV Neuhausen überstanden die Hürde mit Bravour und landeten nach 30 Spieltagen auf Rang sieben mit 42 Punkten. Und das, obwohl die Welt in Neuhausen nach den ersten drei Partien, in denen der Aufsteiger keine Punkte holte und mit einem Torverhältnis von 0:9 ganz hinten stand, nicht rosig aussah. „Es wird häufiger gesagt, dass wir aufgrund einer guten Rückrunde so weit in der Tabelle nach oben geklettert sind, aber eigentlich haben wir in der ersten Saisonhälfte sogar mehr Punkte geholt“, klärt Neuhausens Coach Ugur Yilmaz auf, der sehr zufrieden mit der ersten Landesliga-Saison ist.

