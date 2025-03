Fußball – Landesliga: FVN-Joker entscheiden die Partie

1 FVN-Spielertrainer Ugur Yilmaz versucht es zuerst artistisch per Fallrückzieher, später erzielt er das 1:0-Siegtor per Kopf. Foto: /Robin Rudel

In einem „typischen 0:0-Spiel“ siegt der FV Neuhausen in der Landesliga-Partie gegen den Tabellennachbarn GSV Maichingen glücklich mit 1:0.











Link kopiert

Als alle schon mit einem leistungsgerechten Unentschieden in der Fußball-Landesliga-Partie zwischen dem FV Neuhausen und dem GSV Maichingen gerechnet hatten, war plötzlich doch noch Neuhausens Spielertrainer Ugur Yilmaz zur Stelle und traf freistehend per Kopf nach Flanke des ebenfalls eingewechselten Manuel Renz: 1:0 in der 89. Minute – der Jubel aufseiten der Gastgeber war groß. Und da in der fünfminütigen Nachspielzeit nichts mehr passierte, feierten die Neuhausener nach zuletzt drei Unentschieden in Folge wieder einen dreifachen Punktgewinn.