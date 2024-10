Fußball-Landesliga: FVN: Ein Punkt und zwei Platzverweise

Der FV Neuhausen spielt bei der SG Bettringen 1:1.











Zwei Tore in der ersten Hälfte, drei Platzverweise in der zweiten – und ein Punkt für beide Mannschaften. Die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen kehrten mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden vom Spiel bei der SG Bettringen zurück. „Es war ein leistungsgerechtes Ergebnis. Am Ende können wir den Lucky Punch setzen, aber es kann auch auf die andere Seite gehen“, erklärte Neuhausens sportlicher Leiter Sascha Madeo und meinte damit einen Lattenkracher seiner Mannschaft in der Nachspielzeit, aber auch eine Großchance der Bettringer kurz davor, die FVN-Torhüter Krystian Rudnicki vereitelte. Er sprach von einer „guten Leistung, vor allem kämpferisch, weil wir 40 Minuten lang in Unterzahl waren“.