Fußball – Landesliga: FVN-Coach Ugur Yilmaz will „Mission erfolgreich erfüllen“

1 Coach Ugur Yilmaz wird nach der Saison in Bernhausen an der Seitenlinie stehen. Foto: Robin Rudel

Während beim FV Neuhausen die Trainersuche läuft, richtet der zum Saisonende wechselnde Coach Ugur Yilmaz den Fokus auf den frühzeitigen Klassenverbleib.











Die Nachricht kam in der Winterpause überraschend – zumindest für Außenstehende. Beim Fußball-Landesligisten FV Neuhausen endet die Zusammenarbeit mit Trainer Ugur Yilmaz nach der laufenden Saison. Denn der 38-Jährige wird sich dann dem ambitionierten Ligakonkurrenten TSV Bernhausen anschließen. Ganz unvorbereitet traf der Schritt den FVN-Spielleiter Sascha Madeo allerdings nicht: Er war bereits kurz vor Weihnachten über Yilmaz’ Wechselpläne informiert worden. Auch Co-Trainer Lucio Fanelli wird Yilmaz nach Bernhausen folgen. „Es ist sehr schade, klar. Wir hätten gerne mit dem Trainerteam weitergemacht, aber es ist legitim, dass er diesen Schritt macht. Er hat immer offen und ehrlich kommuniziert, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen wird, wo er weiterziehen will“, erzählt der Spielleiter.