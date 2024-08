Fußball-Landesliga: FV Neuhausen will seiner Linie treu bleiben

1 Das FVN-Team der Saison 2024/2025, hinten von links: Julian Deutscher, Rüchan Pehlivan, Davide Di Marzo, Tomas Novak, Luca Vochazer, Felix Stickel, Nico Schmidt, Janis Denzinger, Luis Herzog, Simeon Potsolidis. Mitte von links: Trainer Ugur Yilmaz, Spielleiter Sascha Madeo, Pascual Czerny, Marcel Fritz, Manuel Renz, Fabio Andretti, Julian Piller, Iakovos Kaligiannidis, David Plattenhardt, Max Wanner, Co-Trainer Lucio Fanelli, Co-Trainer Josip Colic. Unten von links: Georgios Kaligiannidis, Marco Caruso, Yasin Arslan, Alexander Busse, Tim Steck, Krystian Rudnicki, Marcel Mozer, Luis Bolz, Christian Schenk. Foto: FV Neuhausen

Die Fußballer des FVN starten am Samstag in das Abenteuer Landesliga. Spieltrainer Ugur Yilmaz blickt auf eine „rundum gelungene“ Vorbereitung zurück.











Die Fußballer des FV Neuhausen erlebten eine Saison der Superlative. Mit dem Gewinn des Meistertitels in der Bezirksliga sowie dem Bezirkspokal machten die FVN-Kicker das Double perfekt – und stiegen nach 43 Jahren wieder in die Landesliga auf . Der Flieger aus Mallorca – in dem einige Spieler die Saison Revue passieren ließen – ist längst wieder gelandet und nach einer intensiven Vorbereitung richtet der FVN den Blick nach vorne: nämlich auf die Staffel 2 der Landesliga, die als Folge der Verbandsreform neu eingeteilt wurde. Es verabschiedeten sich die Teams aus dem Ulmer Raum und es geht mehr in Richtung Böblingen/Sindelfingen, was weniger weite Fahrten bedeutet, aber demgegenüber auch einige starke Gegner mit sich bringt. Für Neuhausen sind jedenfalls alle Kontrahenten neu.