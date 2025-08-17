Fußball – Landesliga: FV Neuhausen siegt zum Auftakt
1
Neuhausens Neuzugang Markus Fickeisen umdribbelt Echterdingens Leo Milutinovic. Foto: Günter E. Bergmann

Die Landesliga-Fußballer des FV Neuhausen bezwingen aufgrund ihrer Effizienz vor dem Tor den Verbandsliga-Absteiger TV Echterdingen im ersten Heimspiel mit 3:2.

Rund 150 Zuschauer bekamen beim Landesliga-Saisonauftakt des FVN Neuhausen einen 3:2 (2:1)-Sieg gegen den Verbandsliga-Absteiger TV Echterdingen zu sehen – und zu feiern. Spielerisch boten beide Teams bei suboptimalen Platzverhältnissen nicht viel, kämpferisch begegneten sich der FVN und der TVE dagegen auf Augenhöhe. Entscheidend, da waren sich am Ende beide Trainer einig, war die Effizienz der Neuhausener.

