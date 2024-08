Fußball-Landesliga: FV Neuhausen: „keine“ Torchance des Gegners, aber 0:1

1 Ugur Yilmaz gefällt das Meiste, was er sieht – aber nicht das Ergebnis. Foto: /Herbert Rudel

Aufsteiger FV Neuhausen startet mit einer Niederlage beim SV Waldhausen in die Saison der Fußball-Landesliga.











Nikita Schestakows persönlicher Nachmittag stand sinnbildlich für das erste Fußball-Landesligaspiel des FV Neuhausen nach 43 Jahren. Der Verteidiger machte nicht nur laut seinem Trainer Ugur Yilmaz „ein überragendes Spiel“ und gewann „25 Kopfballduelle“, beförderte dann aber in der 80. Minute nach einem Freistoß den Ball mit dem Rücken ins eigene Tor und sah in der Nachspielzeit in einer unglücklichen Situation die rote Karte wegen einer Tätlichkeit, was die Beteiligten hinterher als harte Entscheidung bezeichneten. Dass das Tor beim 1:0 (1:0)-Sieg des SV Waldhausen dennoch Kevin Mayer zugeschrieben wurde, spielte für die Neuhausener keine große Rolle.