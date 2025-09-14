Fußball – Landesliga: FV Neuhausen holt „einen sehr wichtigen Sieg“

1 Neuhausens Simeon Potsolidis setzt sich auf außen durch. Foto: Michael Treutner

Die Landesliga-Fußballer aus Neuhausen gewinnen zuhause gegen den FV Sontheim/Brenz souverän mit 4:0 – und klettern in der Tabelle vorerst auf Rang zwölf.











Fußball-Landesligist FV Neuhausen bezwang den Aufsteiger FV Sontheim/Brenz mit 4:0 (2:0) und feierte nach drei Pleiten in Serie mal wieder einen Erfolg. „Man hat von Beginn an gesehen, dass sich zwei verunsicherte Teams gegenüberstehen“, erzählte FVN-Spielleiter Sascha Madeo und ergänzte: „Daher war es ein sehr wichtiger Sieg für uns, denn der Druck, den wir uns selbst gemacht haben, war groß.“