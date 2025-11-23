Fußball – Landesliga: Frostige Nullnummer in Köngen

1 Köngens Kapitän Max Schlotterbeck (rechts) hat noch ein bisschen Rückstand, aber den Ball fest im Visier. Foto: Michael Treutner

Der TSV Köngen spielt in einem umkämpften Spiel bei eisigen Temperaturen in der Fußball-Landesliga gegen den MTV Stuttgart 0:0.











Link kopiert

Nachdem der TSV Köngen zuvor eine deutliche 0:6-Klatsche im Spitze spiel gegen den 1. FC Eislingen eingesteckt hatte, waren viele gespannt, wie der Tabellenführer der Fußball-Landesliga gegen den Vorletzten MTV Stuttgart auftreten würde. Die Witterungsbedingungen versprachen erst einmal kein heißes Spiel – minus zwei Grad brachten nur die eingeschweißtesten TSV-Fans in die Köngener Fuchsgrube. Aber zumindest wurde im Gegensatz zu vielen anderen Plätzen gespielt – und das sogar auf Rasen. Die rund 110 Zuschauer sahen jedoch auch kein erwärmendes Spiel. In einer umkämpften Partie trennten sich die Mannschaft von TSV-Spielertrainer Domenic Brück und der MTV mit 0:0 – ist aber weiter Tabellenführer.