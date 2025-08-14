Fußball – Landesliga: FC Esslingen hat „einiges wiedergutzumachen“

1 Gegen den SSV Ehingen-Süd soll für die Esslinger ein Heimerfolg her. Foto: oh

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen haben laut Coach Tobias Hofmann das Startdebakel „gut verdaut“ und wollen nun zuhause gegen den SSV Ehingen-Süd siegen.











Die Vorfreude bei den Spielern, Verantwortlichen und Fans des FC Esslingen auf die neue Runde in der Fußball-Verbandsliga war groß, bekam durch das 2:8-Startdebakel beim TSV Berg aber einen Dämpfer. „Die Niederlage haben wir gut verdaut. Wir haben per Video-Analyse die Schwerpunkte herausgearbeitet und in der Trainingswoche aufgegriffen“, erzählt FCE-Coach Tobias Hofmann, der sich sein Trainerdebüt in der Liga freilich anders vorgestellt hatte, und ergänzt: „Es geht nun vor allem darum, Kompaktheit reinzubekommen und viel mehr im Verbund zu agieren.“