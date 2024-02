Fußball – Landesliga: Eine Entwicklung, die stetig aufwärts geht

1 Die FCE-Kicker möchten am Ende der Saison den Aufstieg in die Verbandsliga bejubeln. Foto: /Herbert Rudel

Für die Fußballer des FC Esslingen startet die Landesliga-Rückrunde gegen den Dritten FC Blaubeuren. FCE-Coach Christian Ehrenberg verlängert derweil seinen Vertrag.











Es liegt ein erfolgreiche Zeit hinter den Fußballern des FC Esslingen: Mit 91 Punkten und lediglich drei Niederlagen marschierten die Esslinger von der Bezirksliga in die Landesliga, knüpften dort an die Erfolge an und stehen derzeit mit einem Vorsprung von acht Punkten auf Platz eins. Und nebenbei gewannen die FCE-Kicker auch noch dreimal hintereinander den EZ-Pokal. „Es herrscht bei uns innerhalb des Teams und im Umfeld eine extrem gute Stimmung. Trotz der sportlichen Erfolge der vergangenen Jahren sind wir sehr familiär geblieben“, betonte FCE-Coach Christian Ehrenberg am Rande unseres Podcasts „EZ-Talk“ und verkündete ebenso, dass sein Vertrag bei den Esslingern um ein weiteres Jahr verlängert wird: „Es war relativ schnell klar, dass es für mich und das gesamte Trainerteam über diese Saison hinaus weitergehen wird und wir freuen uns sehr darüber. Ich bin seit 2013 in verschiedenen Funktionen im Verein tätig, habe im Sommer 2022 dann die Herrenmannschaft übernommen und wir fühlen uns alle sehr wohl.“