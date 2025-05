1 Wieder mal erfolgreich: Neuhausens Nico Schmid. Foto:

Die Mannschaft macht gegen den TSV Bad Boll ein gutes Spiel und gewinnt verdient mit 1:0.











Fußball-Landesligist FV Neuhausen befindet sich weiter so was von in ruhigem Fahrwasser. Nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den TSV Bad Boll ist die Mannschaft seit fünf Spielen ungeschlagen und bleibt mit nun 38 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Nach hinten ist das Polster ordentlich und nach vorne muss für den Aufsteiger ohnehin nichts gehen. Nico Schmid erzielte das Tor des Tages kurz vor der Pause.