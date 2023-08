1 Für den FCE steht die Landesliga-Heimpremiere an. Foto: EZ/Archiv

Nach dem 6:1-Sieg in Blaubeuren wollen die Esslinger Landesliga-Fußballer am Sonntag gegen den FC Bargau nachlegen.















An Premieren gebricht es den Fußballern des FC Esslingen zurzeit nicht: Vergangenen Sonntag feierten sie ihren ersten Landesligasieg. An diesem Sonntag bestreiten sie von 15 Uhr an ihr erstes Landesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Germania Bargau. Eine weitere Premiere gäbe es mit dem ersten Heimsieg. Doch FCE-Trainer Christian Ehrenberg warnt vor den Gästen aus dem Schwäbisch Gmünder Teilort: „Das wird ein hartes Stück Arbeit, da die Teams aus Ostwürttemberg meist sehr kampfstark sind. Und ein Mitaufsteiger ist immer motiviert“. Gleichwohl freut er sich ebenso wie sein Team auf den ersten Landesliga-Auftritt im Sportpark Weil. „Da weißt du, was du hast und willst dich auch gut präsentieren.“

Ehrenberg: Gute Trainingswoche

Gut präsentiert haben sich Esslinger zuletzt beim FC Blaubeuren allemal. Mit einem 6:1 nahmen die Gäste nicht nur drei Punkte mit, sondern auch eine Portion Selbstbewusstsein. Die Gefahr, dass der eine oder andere deshalb abhebt, sieht Ehrenberg allerdings nicht. „Die Jungs haben sich gefreut und waren bester Stimmung, können den Sieg aber richtig einordnen“, sagt er. Zudem habe der Erfolg die größte Anspannung genommen. „Es hat aber jeder gesehen, dass die Blaubeurer mit uns auf Augenhöhe waren, bis ihnen bei der Hitze die Kraft ausgegangen ist“, ergänzt er. Die Mannschaft sehe das genau gleich. Das habe ihm die gute Arbeit in der Trainingswoche gezeigt.

Für das Spiel gegen den FC Bargau, über den der Coach, wie er einräumt, „nicht allzu viel weiß“, sind beim FCE außerdem alle Urlauber wieder zurück, einschließlich Hrvoje Markic. Ich habe also die Qual der Wahl“, erklärt Ehrenberg, der denselben Anspruch hat wie sein Team: „Alle Heimspiele gewinnen, weil uns das Luft verschafft.“