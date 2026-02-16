Fußball – Landesliga: Domenic Brück verlängert beim TSV Köngen
1
Spielertrainer Domenic Brück verlängert seinen Vertrag beim Landesligisten TSV Köngen um eine weitere Saison. Foto: Robin Rudel

Der Fußball-Landesliga-Spitzenreiter TSV Köngen stellt frühzeitig die Weichen an der Seitenlinie für die kommende Runde.

Wenn Entwicklung, Vertrauen und Erfolg Hand in Hand gehen, gibt es für einen Fußball-Club kaum einen Grund, an der Seitenlinie etwas zu verändern. Die Nachricht kommt daher wenig überraschend – sondern ist die logische Konsequenz einer bis dato erfolgreichen Zusammenarbeit: Spielertrainer Domenic Brück verlängert beim Fußball-Landesligisten TSV Köngen um eine weitere Saison. Neben ihm bleiben auch der spielende Co-Trainer Yannik Kögler sowie Torwartcoach Sven Rathgeb dem Club erhalten.

