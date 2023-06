Die TSV-Frauen rutschen am letzten Spieltag tatenlos auf den undankbaren dritten Platz.















Link kopiert

Die Hoffnung der Fußballerinnen des TSV Wendlingen war nicht groß – und sie erfüllte sich auch nicht. Am letzten Spieltag der Landesligasaison hatten sie spielfrei und mussten zusehen, wie sie vom ersten auf den undankbaren dritten Platz abrutschten. Eine Woche zuvor hatten die Wendlingerinnen das entscheidende Spiel gegen den VfB Stuttgart II mit 1:3 verloren – bei einem Sieg wäre ihnen die Meisterschaft und der direkte Aufstieg nicht mehr zu nehmen gewesen. So aber reichte zum Rundenabschluss der SpVgg Gröningen-Satteldorf ein Sieg beim TSV Heumaden, um auf Platz eins zu klettern, der VfB II musste bei Schlusslicht SV Sülzbach mit mindestens sechs Toren Unterschied gewinnen, um auf den Relegationsplatz zwei zu springen. Es war ein sehr realistisches Szenario, und so kam es auch: Gröningen-Satteldorf siegte mit 4:0 (4:0), Stuttgart mit 10:0 (3:0) – und Wendlingen war raus.