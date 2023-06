Die Deizisauer Fußballfrauen beenden die Saison mit einem 8:0-Sieg und auf Platz fünf.















Die Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau haben es zum Saisonende noch mal richtig krachen lassen: Sie fegten den Vorletzten FC Härtsfeld mit 8:0 (5:0) vom Platz – und anschließend wurde Abschied genommen: von Trainer Mario Sinko, der langjährigen Spielführerin und Torhüterin Alexandra Berner sowie Madeleine Pedde, Sarah Linke und Carlotta Prawitt. Es war ein versöhnlicher Abschluss. Denn nachdem das Team in der Runde zuvor noch um den Aufstieg mitgespielt hatte und in der Relegation gescheitert war, lief es diesmal weniger rund. Der Aufstieg war zunächst wieder das Ziel, geriet aber früh aus den Augen. In der Abschlusstabelle stehen die Deizisauerinnen auf Platz fünf.