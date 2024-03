Der Esslinger Fußball-Landesligist gewinnt nach frühem Rückstand beim 1. FC Germania Bargau mit 3:1.











Link kopiert

Die Landesliga-Fußballer des FC Esslingen sind weiter auf Aufstiegskurs. Weil es den Verfolgern an Konstanz fehlt und weil der Spitzenreiter selbst seine Aufgaben löst – auch wenn es mal nicht so einfach ist. So wie beim 3:1 (2:1) beim Schlusslicht 1. FC Germania Bargau.