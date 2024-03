Fußball-Landesliga: Der FCE geht seinen Weg

1 Es geht gut los. Dario Pepe trifft zum 1:0. Foto: /Robin Rudel

Der Fußball-Landesligist setzt sich trotz einer schwächeren Leistung mit 3:1 gegen den FC Srbija Ulm durch. Die Verfolger patzen.











Die Landesliga-Fußballer des FC Esslingen haben einen weiteren Schritt in Richtung Durchmarsch in die Verbandsliga gemacht. Weil sie trotz einer nicht durchgängig überzeugenden Vorstellung ihre Aufgabe gegen den FC Srbija Ulm mit 3:1 (1:1) gelöst haben und weil die Verfolger SV Waldhausen und Türksport Neu-Ulm Punkte gelassen haben. Die Waldhausener kamen beim SV Neresheim nicht über ein 2:2 hinaus, die Neu-Ulmer kassierten gegen den SC Geislingen sogar eine 1:5-Heimklatsche. So betrachtetet konnte Esslingens Trainer Christian Ehrenberg am Ende damit leben, dass er seiner Mannschaft einen eher schwächeren Auftritt konstatieren musste – der aber eben mit dem nächsten Sieg endete.