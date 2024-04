Fußball-Landesliga: Der FC Esslingen muss die Aufstiegsfeier vertagen

1 Tor für Waldstetten. Zwar gelingt dem FCE noch der späte Ausgleich, der Aufstiegsjubel aber bleibt aus. Foto: /Robin Rudel

Die Landesliga-Fußballer des FC Esslingen verpassen durch eine schwache Leistung einen Sieg beim TSGV Waldstetten und müssen nach dem glücklichen 2:2 auf die vorzeitige Aufstiegsfeier warten.











Darauf hätten sie verzichten können: Die Landesliga-Fußballer des FC Esslingen standen nach den deutlich mehr als 90 Minuten verschwitzt und etwas ratlos um die Bank herum, einige starrten auf ihr Handy. Dann erreichte sie die Kunde, dass der TSV Weilimdorf mit 5:0 gegen den FC Serbija Ulm gewonnen hatte. Die Esslinger klatschen sich dennoch gegenseitig ab. So aber reichte das 2:2 (0:1) beim TSGV Waldstetten nicht, um vorzeitig den Aufstieg in die Verbandsliga zu feiern. Die Meistershirts müssen aber nicht entsorgt werden. Der FCE hat noch sechs Gelegenheiten, den noch einen fehlenden Sieg zu holen. Die nächste ist am kommenden Sonntag ausgerechnet gegen den – zumindest rechnerisch – letzten verbliebenen Verfolger Weilimdorf.