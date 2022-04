1 Zumindest Alassane Braun trifft für die Deizisauer das Tor. Foto: /Robin Rudel

0:3 am Samstag beim TSGV Waldstetten und 1:4 am Montag bei der SSG Ulm 99.















Zwei Spiele innerhalb von drei Tagen, sieben Gegentore, null Punkte – auch das Osterwochenende zeigt: Die Fußballer des TSV Deizisau dürften froh sein, wenn die verkorkste Saison 2021/2022 vorbei ist, sie im Sommer Kräfte sammeln und anschließend neu gestärkt in der Bezirksliga an den Start gehen können. Nach der 0:3 (0:2)-Niederlage am Samstag beim TSGV Waldstetten unterlagen die Deizisauer am Montag bei der SSG Ulm 99 mit 1:4 (0:1).