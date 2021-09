0:3 beim SC Geislingen.

Geislingen - Würden sich die Buchmacher mit der Fußball-Landesliga beschäftigen, so hätte dieses Ergebnis vermutlich keine allzu hohe Quote erreicht – zumindest, was die Tendenz betrifft. Denn der TSV Deizisau verlor beim Top-Team SC Geislingen mit 0:3 (0:1). Ungewöhnlich war höchstens, dass die Geislinger zum ersten Mal in der laufenden Spielzeit ohne Gegentreffer blieben – was jedoch auch daran lag, dass die Deizisauer viel Energie auf die Defensivarbeit verwendeten.