Das 2:0 in Neu-Ulm ist der dritte Saisonsieg des Schlusslichtes.















Na also – die am Tabellenende abgeschlagenen Landesliga-Fußballer des TSV Deizisau haben am Mittwochabend den dritten Saisonsieg geholt. Im Kellerduell beim TSV Neu-Ulm setzten sie sich mit 2:0 (0:0) durch und zerstörten damit wohl auch die letzten Hoffnungen des Konkurrenten auf den Klassenverbleib.