1 Kim-Lars Ehrler zieht im Köngener Mittelfeld die Fäden und behält auch gegen zwei Deizisauer die Übersicht. Foto: /Robin Rudel

Der TSV Deizisau kassiert beim TSV Köngen eine deutliche 0:5-Klatsche – Hattrick von Köngens Darius Stehling.















Köngen - Wenn die Ersatzspieler beim Aufwärmen in der Halbzeitpause wiederholt zum Seitfallzieher ansetzen und diese dann auch noch frenetisch bejubelt werden, weiß man, dass das eigentliche Spiel so spannend nicht mehr sein kann und vielleicht sogar schon entschieden ist. So war es beim Landesliga-Derby zwischen dem TSV Köngen und dem TSV Deizisau, denn die Köngener führten zur Pause bereits mit 4:0. Am Ende stand im Duell der beiden Letztplatzierten ein klares 5:0 und damit eine ordentliche Klatsche für die Deizisauer zu Buche.