Fußball – Landesliga: Beim FV Neuhausen ist noch viel Luft nach oben

Beim FV Neuhausen ist noch viel Luft nach oben

Die Fußballer des FV Neuhausen verlieren das Heimspiel gegen den TSGV Waldstetten mit 2:4 und stehen nach drei Spielen in der Landesliga auf Platz zwölf.











Fußball-Landesligist FV Neuhausen unterlag dem TSGV Waldstetten zuhause mit 2:4 (0:3) und rangiert nun mit einem Sieg und zwei Niederlagen auf Tabellenplatz zwölf. Nach den guten Leistungen im WFV-Pokal sowie dem 3:2-Auftaktsieg gegen den Aufsteiger TV Echterdingen, herrschte eigentlich eine gute Stimmung in Neuhausen. Nach den zwei Niederlagen zuletzt – darunter die 2:4-Pleite beim Zweiten TSV Ehningen – ist der von Coach Ugur Yilmaz gewünschte „bessere Saisonstart als in der vergangenen Runde“ aber missglückt.