Fußball – Landesliga: Beim FV Neuhausen ist noch viel Luft nach oben
FV Neuhausen rangiert nach drei Spielen in der Landesliga auf Platz zwölf. Foto:  

Die Fußballer des FV Neuhausen verlieren das Heimspiel gegen den TSGV Waldstetten mit 2:4 und stehen nach drei Spielen in der Landesliga auf Platz zwölf.

Fußball-Landesligist FV Neuhausen unterlag dem TSGV Waldstetten zuhause mit 2:4 (0:3) und rangiert nun mit einem Sieg und zwei Niederlagen auf Tabellenplatz zwölf. Nach den guten Leistungen im WFV-Pokal sowie dem 3:2-Auftaktsieg gegen den Aufsteiger TV Echterdingen, herrschte eigentlich eine gute Stimmung in Neuhausen. Nach den zwei Niederlagen zuletzt – darunter die 2:4-Pleite beim Zweiten TSV Ehningen – ist der von Coach Ugur Yilmaz gewünschte „bessere Saisonstart als in der vergangenen Runde“ aber missglückt.

