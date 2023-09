1 Der beste VfBO-Spieler Nail Fakili (hinten) im Zweikampf mit Cedric Schulz. Foto: / Herbert Rudel

In der Kreisliga A1 unterliegt die TSG Esslingen im Stadtderby dem VfB Oberesslingen/Zell in einem in der zweiten Hälfte noch recht hektischen Spiel mit 4:6.















Link kopiert

Zwei erfolgreiche Mannschaften zum Saisonauftakt der Kreisliga A, Staffel 1, trafen auf dem Kunstrasenplatz im Stadion Waldheim aufeinander. Zwei Mannschaften mit jedoch unterschiedlicher Ausrichtung: die TSG Esslingen als das Überraschungsteam der Vorsaison scheiterte nur knapp am Aufstieg, hat im Liga-Vergleich einen hohen Altersschnitt und wird erneut als Mit-Favorit gehandelt – der VfB Oberesslingen/Zell blieb zuletzt hinter den Erwartungen zurück, hat ein Kader-Durchschnittsalter von etwa 20 Jahren und peilt einen Platz unter den ersten Fünf an. Am Ende verlor die TSG gegen den VfBO daheim mit 4:6 (1:4). Oder anders ausgedrückt: die Erfahrung und Routine musste sich an diesem Tag der Jugend beugen.