Fußball-Kresiliga A: TSV RSK gewinnt das Gipfeltreffen an der Katharinenlinde

1 Weiß gegen Rot – und Weiß gewinnt. Foto: /Herbert Rudel

Die Esslinger bleiben nach dem 3:1-Erfolg über den TV Unterboihingen Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A.











Link kopiert

„Unterm Strich hatten wir Tilman Weißenborn“, fasste Esslingens Spielleiter Thomas Schuler zufrieden und in Bezug auf den zweifachen Torschützen zusammen. Der TSV RSK Esslingen hatte das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A mit 3:1 (1:1) gegen den TV Unterboihingen gewonnen und der spielende Co-Trainer war wieder einmal einer der entscheidenden Akteure. Aber natürlich war er es nicht alleine. „Ich bin stolz auf die Jungs. Wir haben eine tolle Mannschaft, das sieht man auch an der Tabelle“, sagte Esslingens Trainer Marco Kovacic. Sein Team steht nach dem Erfolg im Gipfeltreffen an der Katharinenlinde weiterhin ohne Niederlage an der Spitze, gefolgt vom VfB Reichenbach und dem auf Rang drei abgerutschten TVU.