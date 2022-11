1 Bereits am Dienstag sind die ersten Partien des Spieltags ausgetragen worden. Foto: dpa

Die Fußballer im Bezirk haben wegen des bevorstehenden Feiertags die Woche schon am Dienstag eingeläutet.















Überraschend war im Nachholspiel der Kreisliga A, Staffel 1, dass es für die Fußballer des TSV RSK Esslingen brenzlig werden könnte. Denn das Team galt beim TSV Baltmannsweiler als klarer Favorit, geriet aber in der 78. Minute in Rückstand (1:2). Es sah beinahe so aus, als ob diese Partie verloren ginge. Unvorhersehbar war aber auch, dass das Spiel in der 89. Minute sowie in der Nachspielzeit durch zwei schnelle Esslinger Tore gedreht würde. Somit entsprach das Ergebnis letztendlich doch den Erwartungen.