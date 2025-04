Fußball – Kreisliga: (K)ein typisches Spitzenspiel

1 Torraumszenen ja, Tore nein. Ein sehenswertes Spiel ist es allemal. Foto: /Herbert Rudel

Im sehenswerten Duell Zweiter gegen Dritter in der Fußball-Kreisliga A trennen sich der TSV Denkendorf und der VfB Reichenbach 0:0.











Wenn der Tabellenzweite und der Dritte im Spitzenspiel aufeinandertreffen, erwarten Fans und Fußballfreunde ein spannendes, temporeiches und hart umkämpftes Spiel. Und natürlich wollen die Zuschauer auch Tore sehen. Die Begegnung der Kreisliga A zwischen dem TSV Denkendorf und dem VfB Reichenbach erfüllte diese Erwartungen jedoch nur zum Teil, denn Tore gab es keine. Die Partie endete nach 95 Minuten mit einem mageren 0:0. Allerdings war das Spiel spannend, temporeich und hart umkämpft. Beide Mannschaften kannten ihren Gegner und wussten was sie erwartet. Insofern war es dann doch ein typisches Spitzenspiel, in dem die Fußballer beider Teams sich gegenseitig belauert, aber auch eine kämpferisch gute Mannschaftsleistung gezeigt hatten. Der Abstand in der Tabelle bleibt bei sechs Punkten.