TSV Denkendorf II an SV Mettingen dran

Zusammenfassung der Kreisliga B.















Link kopiert

Mit dem TSV Baltmannsweiler stand der Meister der Kreisliga B, Staffel 1, und Aufsteiger in die Kreisliga A bereits seit einer Woche so gut wie fest. Nachdem die beiden Kontrahenten Baltmannsweiler und der SV Mettingen spielfrei waren, hat sich an der Konstellation nichts geändert: Der TSV steht bei noch vier Spielen zwölf Punkte und 57 Tore besser da.