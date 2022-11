1 In den B-Ligen bleiben die Überraschungen aus. Foto: EZ/Archiv

In den Fußball-B-Ligen gibt es sowohl in der Staffel 1 wie auch in der Staffel 2 Kantersiege – und damit auch schmerzhafte Niederlagen.















38 Treffer waren allein in den acht Begegnungen der B 1 zu sehen. Der Tabellenzweite, TSV Denkendorf II fertigte die Zweite der TSG Esslingen mit 7:0 ab. Doch auch Spitzenreiter TSV Wolfschlugen siegte überlegen mit 5:0 bei der SGM Lichtenwald/Winterbach, die mit zwei Punkten am Tabellenende steht. In der Staffel 2 gewann Tabellenführer FV Plochingen II – allerdings knapp – mit 3:2 in einem umkämpften Spiel gegen die TG Kirchheim. Das Kellerduell zwischen Wernau II und Hochdorf II entschied die TVH-Zweite mit 3:2 für sich.