Fußball – Kreisliga B, Staffel 2: Ruit entscheidet das Titelrennen für sich

1 Der Jubel ist groß: Die Ruiter Kicker drehen die Partie und entscheiden das Titelrennen am Ende für sich. Foto: /Robin Rudel

Der TB Ruit gewinnt beim Tabellenersten TSV Notzingen mit 5:3 und steigt mit einem Punkt Vorsprung nach drei Jahren Abstinenz wieder in die Kreisliga A auf.











„TB Ruit, TB Ruit – der TB Ruit ist wieder da“, lautete der Aufstiegssong der Ruiter nach dem 5:3-Sieg beim TSV Notzingen in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2. Nach drei Jahren Abstinenz steigen die Ruiter wieder in die Kreisliga A auf. Die vielen mitgereisten Fans strahlten und feierten ihr Team, das die Sektkorken knallen ließ. Ruits Trainer Pascal Rückle musste erst viele Glückwünsche und Umarmungen entgegennehmen, bevor er was zum Spiel sagte, dann resümierte er: „Wir waren zu Beginn sehr nervös und lagen schnell mit 0:2 hinten, haben aber zum richtigen Zeitpunkt den Anschlusstreffer erzielt und ab da ging es nur noch aufwärts – und können jetzt verdient feiern.“