Fußball – Kreisliga B, Staffel 2: Beim FVP II ist „das Team der Star“

1 Die Spieler des FVP II feiern die Meisterschaft nach dem 4:1-Sieg gegen den TSV Köngen II erst mal noch bedächtig. Foto: Carsten Riedl

Die Fußballer des FV Plochingen II krönen eine fast makellose Kreisliga-B-2-Saison mit dem Meistertitel sowie dem Aufstieg – und feiern in Etappen.











Vor zwei Jahren den Sprung in die Fußball-Kreisliga A geschafft, in der darauffolgenden Saison wieder in die Staffel 2 der B-Liga abgestiegen – und nun vorzeitig den Wiederaufstieg gefeiert: Die Kicker des FV Plochingen II haben bis dato eine beinahe makellose Runde hinter sich. Sie verloren in 26 Spielen lediglich eine Partie – 2:3 gegen den Dritten SGM Lichtenwald/​Winterbach. Nach dem souveränen 4:1-Sieg auf dem Pfostenberg am vergangenen Sonntag gegen den Fünften TSV Köngen II machten die Plochinger mit 74 Punkten – sieben Punkte Vorsprung auf den Zweiten TSV Notzingen – die Meisterschaft klar.