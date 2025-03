Fußball – Kreisliga B: Spannung wie selten und Verstärkung aus der Oberliga

1 Früher im WFV-Pokal gegen die Kickers, bald in der Kreisliga B gegen den TSV RSK Esslingen II: Ex-Oberligaspieler Pavlos Osipidis (rechts). Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

In der Kreisliga B geht es eng zu. In der Staffel 1 will der SC Altbach raus aus dem Fahrstuhl, in der Staffel 2 sieht es nach einem Zweikampf aus.











Unterschätze einer die Kreisliga B nicht. In der laufenden Saison geht es in den beiden „Esslinger“ Staffeln 1 und 2 jedenfalls mächtig spannend zu – vor allem in der Staffel 1, in der vor dem Start ins Fußballjahr 2025 zwischen dem Zweiten TSV Scharnhausen und dem Sechsten TSV Deizisau II gerade einmal sechs Punkte liegen. Nur Spitzenreiter SC Altbach hat mit einem Vorsprung von drei Zählern bei einem Spiel weniger einen keinen Puffer – was angesichts von in diesem Fall 13 noch ausstehenden Partien so was von kein Grund zum Ausruhen ist. In der Staffel 2 läuft es auf einen Zweikampf zwischen dem FV Plochingen II und dem TSV Notzingen im Kampf um den direkten Aufstieg und den Relegationsplatz hinaus, hier haben die vom TSV Köngen II angeführten Verfolger schon einen gewissen, wenn gewiss nicht unaufholbaren Rückstand.