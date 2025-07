Fußball – Kreisliga B: Partnerwechsel in der Kreisliga B

1 Giuseppe Caliendo (am Ball) tritt auch künftig für die Wernauer Sportfreunde gegen das Leder. Foto: Herbert Rudel

Die Kicker von Westcity United Esslingen FC fusionieren mit dem SV Mettingen – und die Wernauer SF agieren nun unabhängig. Die Clubs wollen erst mal „das Grundgerüst“ formen.











Nach fünfjähriger Abstinenz nahmen die Kicker der Wernauer Sportfreunde in der abgelaufenen Saison wieder am Fußballspielbetrieb in der Kreisliga B 2 teil und gingen als Spielgemeinschaft mit dem als Futsalteam gestarteten Esslinger Verein Westcity United FC an den Start. Das Projekt gestaltete sich jedoch als holprig, und so trennten sich nach der Saison, die die SGM auf Rang zwölf und als Flex-Team beendete die Wege beider Vereine wieder. „Es ist nicht im Chaos geendet und wir sind im Guten auseinandergegangen, aber bereits im Winter sind einige Unstimmigkeiten aufgetreten“, erzählt WSF-Abteilungsleiter Giuseppe Caliendo, der auch mit seinen 37 Jahren künftig noch für die Wernauer kicken wird. Das bestätigte auch Westcity-United-Vorstand Konstantinos Tsentemeidis, der noch mal betont, dass „sich beide Clubs im Freundschaftlichen trennten“.