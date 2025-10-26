Fußball – Kreisliga B: Odyssia und der TSVW machen es spannend
Im Kreisliga-B-Derby wird um jeden Ball gekämpft. Foto: Carsten Riedl

Im Spitzenspiel und Derby der Fußball-Kreisliga B 1 gibt es keinen Sieger, aber viele Tore und Spannung.

Das Spitzenspiel und Derby in der Fußball-Kreisliga B 1 zwischen dem GFV Odyssia Esslingen und dem TSVW Esslingen endete 3:3 (1:1). Die Ausgangslage: Der TSVW, mit den mit Abstand meisten geschossenen Toren in der Liga, und der GFV, mit den wenigsten Gegentreffern – und punktegleich. Das war vielversprechend. Und die Erwartungen wurden erfüllt. Die Zuschauer bekamen in einem bis zum Schluss spannenden Spiel einiges zu sehen: Die Wäldenbronner gingen zweimal in Führung, der GFV glich jeweils durch einen Elfmeter aus – ging dann in Führung und in der Nachspielzeit erzielte der TSVW noch den Ausgleich.

