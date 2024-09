Fußball-Kreisliga B: Odyssia ist die Mannschaft der Stunde

1 Odyssias Siegtorschütze Essa Dibba (links) im Zweikampf mit Lorik Rusinovci. Foto: /Herbert Rudel

In der Fußball-Kreisliga B 1 siegt der GFV mit 3:2 über den TSV Denkendorf II.











Am 6. Spieltag standen sich in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, die noch verlustpunktfreien Teams GFV Odyssia Esslingen und TSV Denkendorf II gegenüber. Es gewann der GFV mit 3:2 (1:1) und bleibt Spitzenreiter. Zweiter bleibt Absteiger SC Altbach, ebenfalls noch ohne Verlustpunkte, jedoch mit einer Partie weniger. Bemerkenswert an der momentanen GFV-Erfolgsserie ist der Umstand, dass der Verein nur über eine erste Mannschaft sowie ein AH-Team verfügt und laut Spielleiter Dimitrios Papadopoulos vor allem mit dem VfB Oberesslingen/Zell kooperiert, um jeweils eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen.