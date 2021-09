Das Team bleibt trotz des 1:1 Tabellenführer.

Esslingen - In der Kreisliga B, Staffel 1, hat der TSV Baltmannsweiler die ersten Punkte der Saison abgegeben, steht aber weiterhin an der Tabellenspitze. Der FV Plochingen II bleibt durch den 8:1-Kantersieg in Wernau in der Staffel 2 souveräner Tabellenführer.