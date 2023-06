1 So hatten sich das die Plochinger vorgestellt: Sie feiern das Saisonende mit dem Meisterwimpel in der Hand. Foto: /Herbert Rudel

Der FVP II gewinnt sein hart umkämpftes Spiel beim Verfolger TSV Ötlingen minimalistisch mit 1:0 und beseitigt alle Zweifel am Aufstieg.















Link kopiert

„Wir haben es ganz allein in unserer Hand. Und jetzt wollen wir auch die Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg klarmachen“, hatte Spielertrainer Daniel Maibach vor der Partie gesagt. Dass es am Ende solch ein Kraftakt werden würde, damit hatten weder er noch alle anderen gerechnet. Aber es reichte: Sein FV Plochingen II siegte im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, beim Tabellenvierten TSV Ötlingen knapp mit 1:0 (1:0) und erreichte somit das gesteckte Ziel. Der Zweite VfL Kirchheim II gewann zwar ebenfalls, wurde jedoch mit einem Punkt weniger auf Abstand gehalten und geht nun in die Relegation. Ötlingen geht wie der TB Ruit leer aus.