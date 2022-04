1 Daniel Maibach (links) in Aktion. Foto: /Robin Rudel

Im Spitzenspiel der Kreisliga B, Staffel 2, bezwingt der FVP II den TB Ruit überraschend deutlich mit 5:0 und bleibt Erster.















Link kopiert

Spitzenreiter, Spitzenreiter“, so schallte es nach der Begegnung über den Platz. Der FV Plochingen II fertigte in der Kreisliga B, Staffel 2, den Tabellendritten TB Ruit mit 5:0 (1:0) ab und festigte damit seine Spitzenposition. „Ich bin zufrieden. Wir haben nun sieben Punkte Vorsprung vor dem Zweiten und wollen uns die Relegation möglichst durch den direkten Aufstieg ersparen“, lautete das Credo von Plochingens Spielertrainer Daniel Maibach. Sein Ruiter Pendant Pascal Rückle erklärte: „Plochingen hat verdient gewonnen. Das schnelle 2:0 nach der Pause war eine Vorentscheidung. Für uns müsste es damit mit dem Aufstieg leider gewesen sein.“ Der Vorsprung des FVP relativiert sich allerdings durch die Tatsache, dass der Türk. SV Ebersbach als Tabellenzweiter sieben Punkte Rückstand auf den FVP II bei noch vier Nachholspielen hat. Bislang war Ebersbach in all seinen Partien siegreich.