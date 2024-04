Fußball-Kreisliga B: Jetzt ist Neuhausen II vorne

1 Neuhausens Alexander Kluge (rechts) enteilt Faton Gashi. Foto: /Robin Rudel

Der FVN setzt sich im Duell um die Tabellenführung der Kreisliga B1 in Denkendorf mit 4:3 durch. Luis Bolz trifft drei Mal.











„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“, hallte es nach dem Spitzenspiel der Kreisliga B, Staffel 1, in Denkendorf über den Platz. Die Zweite des TSV Denkendorf unterlag in einem spannenden und hitzigen Spiel dem FV Neuhausen II mit 3:4 (1:2) und gab die Tabellenführung an den FVN ab. Der Kampf um die Meisterschaft und den einzigen Aufstiegsplatz ist damit aber noch lange nicht entschieden.