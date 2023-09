1 Spiel fast nur in eine Richtung – hier jedoch ohne Denkendorfer Torerfolg. Foto: /Herbert Rudel

Nach einjähriger Abwesenheit kassiert der TSVW Esslingen im ersten Heimspiel eine deftige 2:12 (0:6)-Packung gegen den TSV Denkendorf II.















Aller (Neu-)Anfang ist schwer – sowohl vor als auch während dem Spiel: So lässt sich die Situation beim Heimspielauftakt des TSVW Esslingen in der Kreisliga B, Staffel 1, gegen den TSV Denkendorf II auf den Punkt bringen. Bis die gewohnten Abläufe wieder bei allen Beteiligten sitzen, scheint es im Esslinger Norden noch etwas zu dauern. Direkt vor Anpfiff mussten die Verantwortlichen des TSVW vom Schiedsrichter auf die nicht vorhandenen Fahnen an den Seitenlinien hingewiesen werden. Außerdem scheinen es in Wäldenbronn und Umgebung noch nicht alle mitbekommen haben, dass seit dieser Saison auch im Männerbereich wieder Fußball gespielt wird. Zu Beginn der Partie hatte sich nicht einmal ein Dutzend Fußballinteressierter rund um den Kunstrasen am Schulzentrum eingefunden. Erst im Laufe des ersten Spielabschnitts kamen dann noch ein paar Neugierige, die zumindest im weiteren Spielverlauf viele und auch sehenswerte Tore beobachten konnten – wenn auch für die Heimfans zumeist auf der falschen Seite.