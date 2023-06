1 Das hatten sich Marcel Meier und seine Kameraden vom TB Ruit anders vorgestellt: Es reicht nicht einmal für die Relegation. Foto: /Herbert Rudel

Der TBR unterliegt im Saisonfinale beim VfL Kirchheim II mit 1:3 und verpasst somit sowohl die Meisterschaft als auch die Relegation.















Trainer Pascal Rückle war ein fairer Verlierer. Durch die 1:3 (1:1)-Niederlage des TB Ruit im Finale der Fußball-Kreisliga B, Staffel 2, beim VfL Kirchheim II hat der TBR sowohl die Meisterschaft, als auch die Relegation verpasst. Rückle war enttäuscht, sagte aber dennoch: „Wir haben die ersten 20 Minuten verschlafen und sehr nervös agiert, am Ende hat das effektivere Team gewonnen. Glückwünsche an Kirchheim und an den verdienten Meister Plochingen.“ VfL-Coach Patrick Reus dagegen war „mächtig stolz“ auf seine Mannschaft, die Ruit von Platz zwei verdrängt hatte, und bereitet sie nun auf die Relegation vor.