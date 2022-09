Am 3. Spieltag der Saison haben in den beiden B-Ligen die Mannschaften, die im Vorfeld der Runde als Favoriten galten, nichts anbrennen lassen.















Am 3. Spieltag der Saison haben sich in den beiden B-Ligen die Mannschaften, die im Vorfeld der Runde als Favoriten in Staffeln galten, keine Blöße gegeben. Klar, wenn zwei Hochgewettete, wie in der B 1 der TSV Wolfschlugen und der SC Altbach aufeinander treffen, kann nur einer – oder eben keiner – gewinnen. In diesem Fall setzten sich die Gastgeber durch. Ansonsten aber blieb alles in der Reihe: So zieren in der Staffel 1 neben den Wolfschlugenern der TSV Denkendorf II, der TSV Scharnhausen und – doch etwas überraschend – die Zweite des TSV RSK Esslingen die Tabellenspitze. In der B 2 führt weiter der FV Plochingen II. Doppeltorschütze beim 2:1 über den TSV Wernau II war Egzon Huruglica – der damit seinem führenden Teamkollegen Andreas Wittich (9 Tore) in der Torjägertabelle mit sieben Treffern auf die Pelle rückt. Verfolgt werden die Plochinger vom ebenfalls noch verlustpunktfreien VfL Kirchheim II – der aber ein wesentlich schlechteres Torverhältnis aufweist.

Staffel 1

Ötlingen II – O’essling./Zell II 1:2

Tore: 0:1 D’Aleo (22.), 0:2 Brünz (52.), 1:2 Weber (59.).

Sirnau II – Baltmannsweiler II 2:2

Tore: 0:1 Jakob (24.), 1:1 Funk (48.), 2:1 Funk (74.), 2:2 Traub (79.).

Aichwald II – TSG Esslingen II 1:2

Tore: 1:0 Kücükarslan (38.), 1:1 Celik (40.), 1:2 Ibrahim Can (77.). Gelb-Rote Karte: TSG Esslingen II (83.).

Berkheim II – Denkendorf II 1:2

Tore: 0:1 Ulmer (6.), 0:2 Thierfelder (57.), 1:2 Schneider (70.).

Odyssia Essl. – Neuhausen II0:1

Tor: Torschütze wurde nicht gemeldet.

TSV Scharnhausen – TB Ruit II 4:0

Tore: 1:0 Kobelt (11.), 2:0 Ungureanu (14.), 3:0 Kobelt (34.), 4:0 Kobelt (67.).

Staffel 2

Nellingen II – Türk. FC Köngen 2:3

Tore: 0:1 Banu (42.), 1:1 Sanli (54.). 1:2 Sitter (82./Eigentor), 2:2 Uzun (87.), 2:3 Cakir (90.+3).

Oberboihingen II – TB Ruit2:3

Tore: 1:0 Bakowies (52./Eigentor), 1:1 Buse (56./Eigentor), 2:1 Sprenger (67.), 2:2 Philipp Lausterer (77.), 3:2 Philipp Lausterer (86.).

Hochdorf II – TSV Notzingen 1:3

Tore: 1:0 Ulucay (32.), 1:1 Nogueira (45.), 1:2 Fenchel (60./Eigentor), 1:3 Traub (78.).

VfL Kichh. II – Unterboihing. II4:0

Tore: Torschützen wurden nicht gemeldet.

Plochingen II – Wernau II 2:1

Tore: 1:0 Huruglica (19.), 1:1 Zydek (52.), 2:1 Huruglica (77.).

Wendling. II – Reichenbach II 0:5

Tore: 0:1 Figueiredo (39.), 0:2 Petruzzelli (55.), 0:3 Gherbaoui (57.), 0:4 Viehmann (65.), 0:5 Jammeh (76.).

TSV Ötlingen – FC Kirchheim 5:1

Tore: 1:0 Laier (36.), 2:0 Mušeljić (39.), 3:0 Beck (55.), 4:0 Beck (69.), 5:0 Kalintas (82.), 5:1 Berisa (85./Elfmeter).

TG Kirchheim – Wolfschlug. II7:0

Tore: Torschützen wurden nicht gemeldet.