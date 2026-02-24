Fußball – Kreisliga B: Ein Vierkampf, eine einsame Spitze und die Abstiegsangst
Denkendorf II und Top-Torschütze Felix Eder grüßen von der Spitze. Foto: : Michael Treutner

Während es in der Kreisliga B 1 an der Spitze noch eng zugeht, führen die Fußballer des TSV Denkendorf II die Staffel 2 mit sieben Punkten Vorsprung an.

Beim Blick auf die Tabellen der Fußball-Kreisliga B fällt auf, dass es in der Staffel 1 dann doch etwas enger als in der B 2 zugeht. Spannend bleiben in den restlichen Rückrundenspielen beide Spielklassen aber dennoch – denn zum ersten Mal geht auch durch die in der kommenden Runde eingeführte Kreisliga C die Abstiegsangst um. Während in der B 1 sechs Teams in die C-Liga gehen, werden in der Staffel 2 fünf Mannschaften den Gang in die neue unterste Spielklasse antreten. Die jeweiligen Achtplatzierten treffen in der Relegation aufeinander.

