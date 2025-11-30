Fußball – Kreisliga B: Denkendorf II baut Vorsprung auf zehn Punkte aus

Denkendorf II baut Vorsprung auf zehn Punkte aus

1 Die Freude muss raus: Felix Eder freut sich nach seinem Tor zum 1:0. Es folgen noch zwei weitere. Foto: Michael Treutner

Der TSV Denkendorf II gewinnt das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B 2 beim TSV Wolfschlugen 3:0. „Tormaschine“ Eder erzielt alle drei Tore.











Rund 100 Zuschauer kamen trotz des teilweise regnerischen Wetters zum Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B 2 zwischen dem TSV Wolfschlugen und dem TSV Denkendorf II. Die Denkendorfer siegten in Unterzahl – Maximilian Seitz sah in der 52. Minute die Rote Karte – dank eines Dreierpacks von Felix Eder mit 3:0 (1:0). Wolfschlugens Torhüter Dennis Thiel verhinderte ein noch höheres Ergebnis. Damit bauten die Denkendorfer ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf die Wolfschlugener auf zehn Punkte aus.