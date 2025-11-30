Fußball – Kreisliga B: Denkendorf II baut Vorsprung auf zehn Punkte aus
1
Die Freude muss raus: Felix Eder freut sich nach seinem Tor zum 1:0. Es folgen noch zwei weitere. Foto: Michael Treutner

Der TSV Denkendorf II gewinnt das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B 2 beim TSV Wolfschlugen 3:0. „Tormaschine“ Eder erzielt alle drei Tore.

Rund 100 Zuschauer kamen trotz des teilweise regnerischen Wetters zum Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B 2 zwischen dem TSV Wolfschlugen und dem TSV Denkendorf II. Die Denkendorfer siegten in Unterzahl – Maximilian Seitz sah in der 52. Minute die Rote Karte – dank eines Dreierpacks von Felix Eder mit 3:0 (1:0). Wolfschlugens Torhüter Dennis Thiel verhinderte ein noch höheres Ergebnis. Damit bauten die Denkendorfer ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf die Wolfschlugener auf zehn Punkte aus.

Weiterlesen mit

Nur bis Cyber Monday

Unser Cyberweek-Special für Sie!

Noch für 0  0  0 

Flex-Abo
4 Wochen für  8 € Im 1. Jahr vergünstigt & flexibel monatlich kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel mtl. kündbar.*
»
-78%
Jahres-Abo
einmalig  29 € Zum Vorteilspreis lesen und einmalig 102,88 € sparen.* Vorteilspreis sichern & einmalig 102,88 € sparen.*
»
Probe-Abo
4 Wochen für  1 € Jetzt EZ Plus vergünstigt testen.* Jetzt EZ Plus vergünstigt testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.

Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür.

Mit EZ Plus haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.