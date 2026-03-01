Fußball – Kreisliga B: Baltmannsweiler verliert die Tabellenführung

1 Kalle Maier ist wieder da, kann die Niederlage seiner Baltmannsweilerer aber trotz eines Tores nicht verhindern. Foto: Nico Bauhof

Im kampfbetonten Spitzenduell der Fußball-Kreisliga B besiegt der TSVW Esslingen den TSV Baltmannsweiler mit 4:2 und steht jetzt vorne.











Enttäuscht und mit hängenden Köpfen verließen die Spieler des TSV Baltmannsweiler nach dem Schlusspfiff das Spielfeld. Soeben hatten sie nicht nur das erste Spiel nach der Winterpause, sondern auch die Tabellenführung verloren. Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga-B 1 zwischen dem TSVW Esslingen und Baltmannsweiler, hatte der TSVW mit 4:2 (2:1) für sich entschieden – und dadurch die Tabellenspitze übernommen.