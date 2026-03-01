Fußball – Kreisliga B: Baltmannsweiler verliert die Tabellenführung
1
Kalle Maier ist wieder da, kann die Niederlage seiner Baltmannsweilerer aber trotz eines Tores nicht verhindern. Foto: Nico Bauhof

Im kampfbetonten Spitzenduell der Fußball-Kreisliga B besiegt der TSVW Esslingen den TSV Baltmannsweiler mit 4:2 und steht jetzt vorne.

Enttäuscht und mit hängenden Köpfen verließen die Spieler des TSV Baltmannsweiler nach dem Schlusspfiff das Spielfeld. Soeben hatten sie nicht nur das erste Spiel nach der Winterpause, sondern auch die Tabellenführung verloren. Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga-B 1 zwischen dem TSVW Esslingen und Baltmannsweiler, hatte der TSVW mit 4:2 (2:1) für sich entschieden – und dadurch die Tabellenspitze übernommen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.